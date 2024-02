I missili con cui la Russia bombarda l'Ucraina sono fatti con parti europee ed Usa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Secondo un rapporto dell'organizzazione investigativa Conflict Armament Research (Car), con sede nel Regno Unito, ha esaminato 290 componenti ritrovati nei resti di un missile balistico nordcoreano recuperati a gennaio a Kharkiv, in, scoprendo che centinaia dierano state prodotte da aziende negli Stati Uniti e in Europa. I risultati segnano la prima identificazione pubblica della dipendenza della Corea del Nord dalla tecnologia straniera per il suo programmastico e sottolineano il problema che devono affrontare i governi occidentali are da quello statunitense, ovvero impedire che la microelettronica a basso costo di fabbricazione occidentale destinata all’uso civile finisca nelle armi usate da Pyongyang, Mosca e Teheran. I ricercatori hanno scoperto che un ulteriore 16% dei ...