I migliori Negroamaro in 8 etichette al di sotto di 20 euro

Vini rosè: i migliori vini rosati italiani da 5 a 15 € in vendita online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Puglia del vino ha il cuore rosso. È vero che negli ultimi anni si sta lavorando con tanta perizia anche sul lato bianchista, soprattutto con la riscoperta di autoctoni dimenticati o vituperati, ma sono le uve a bacca nera a dare le maggiori soddisfazioni in termini di qualità e di successo commerciale. Archiviata la pratica "primitivo", di cui vi abbiamo già proposto ledal migliore rapporto qualità-prezzo, questa volta accendiamo i riflettori sull'altro grande protagonista del vigneto pugliese, il. Le sue origini sono antichissime: addirittura sembrerebbe essere arrivato in Puglia con le migrazioni dei coloni greci, nell'antichità. Per il nome sono state fatte diverse ipotesi: alcuni ipotizzano che l'aggettivo "amaro", in passato a volte scritto staccato da "negro", stia a indicare la potenza del vino e la sua fittezza ...