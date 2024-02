I La Sad continuano a portare il punk in giro per l’Italia

IL 20 AGOSTO al PARCO GONDAR di Gallipoli TROPICO live! Continuano gli annunci dei live che portano Sanremo a ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Hanno sconvolto l’intero Teatro Ariston con il loro stile oltre le righe, si sono divertiti e hanno cantato quasi fino a restare senza voce. I La Sad, dopo l’esperienza inaspettata al Festival di Sanremo con Autodistruttivo, torneranno di nuovo sui palchi più importanti d’Italia con il nuovo Sommersad Tour 2024. Giovani e rivoluzionari. I La Sad hanno conquistato il Festival di Sanremo, seppur senza vincerlo. Amadeus, infatti, ha dato la possibilità al gruppodi salire per la prima volta sul palco dell’Ariston in gara tra i big per dare voce attraverso il loro brano ad alcuni dei problemi che affiggono le nuove generazioni, di cui si fanno da sempre portavoce attraverso la loro musica. E adesso torneranno a farlo anche sui palchi più importanti d’Italia con il prossimo tour. La Sad ritornano ai live dopo Sanremo, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagCapelli ...