I giudici danno ragione ai benzinai | bocciato il cartellone di Urso

I giudici danno ragione a Gualtieri e Raggi: giusto scegliere Atac per bus e metro a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non è solo inutile, ma pure irvole e sproporzionato. Dopo l’Antitrust, anche il Consiglio di stato boccia l’obbligo per i distributori di carburanti di esporre il cartello con il prezzo medi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti