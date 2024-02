I Ferragnez si sono davvero lasciati? Spuntano dubbi sul web

“Fedez è andato via di casa, è finita con Chiara Ferragni”. Cosa sta succedendo ai Ferragnez

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Iniziano a sorgere i primisul web in merito alla presunta crisi tra i: qualcuno non sembrerebbe credere alla coppia L'articolo proviene da Novella 2000.

Chiara Ferragni fuori da Tod's Diego Della Valle difende l'influencer: «Con noi è sempre stata corretta, aspettiamo a prendere decisioni»: Per quanto invece riguarda il 2023 non sono ancora disponibili i dati dell’azienda. I compensi Per la presenza nel cda di Tod’s Ferragni ha percepito compensi per 25.500 euro lordi nel 2021 e 36.700 ... ilmattino

Chiara Ferragni e Fedez, Fiorello: «Non ci sono più problemi e guerre si parla solo di loro»: Fiorello e i Ferragnez: «In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di loro!». Lo showman interviene sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e ... ilmattino

Ferragni crolla nel gradimento dopo le voci sulla crisi: è Fedez il più amato: Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi ... ha commentato all'Adnkronos le voci sulla fine dei Ferragnez come coppia matrimoniale. La sua voce autorevole si unisce a quella ... ilgiornale