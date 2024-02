I beni russi fanno gola ma niente azzardi. Pelanda spiega pro e contro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Forse è davvero troppo presto per capire se e come il G7 a guida italiana riuscirà a imprimere un’accelerazione decisiva alla monetizzazione degli asset sequestrati allaa. Tra poche ore, una riunione virtuale tra i grandi della Terra, alzerà ufficialmente il velo sulla presidenza italiana del G7. Ma, soprattutto, metterà finalmente sul tavolo, avviando le negoziazioni, il dossier sulla possibile messa a reddito di 300 miliardi di dollari confiscati alla Banca centrale russa. Eppure, dice un economista esperto di geopolitica applicata alla finanza come Carlo, il gioco non è così facile. Poco male, visto che anche solo minacciare Mosca di una messa a reddito dei, potrebbe avere il suo effetto emotivo. L’ORA DELLA PRUDENZA “Facciamo una premessa. La presidenza del G7, questa volta italiana, ha il potere di indirizzare ...