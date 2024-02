I 60 anni di “Villa Angela”

Dai 101 anni della signora Enrica alla festa di carnevale: il febbraio di RSA Villa Angela

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Presso la Sala Teatro, di “”, a San GiovLa Punta, in occasione del 60°versario della fondazione, si è svolto il Convegno sulla Disabilità e Riabilitazione, nel ricordo ed in continuità, di Padre Ugo Aresco. Dopo i saluti, di S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania e del sindaco di San GiovLa Punta Nino Bellia, i lavori sono stati aperti dal Responsabile Scientifico Maurizio Arena, che ha presentato il convegno. Molti illustri relatori, hanno impreziosito con la loro presenza, questo importante momento scientifico, nelle varie sessioni dal titolo, “La cura del cuore”. Prezioso il supporto della segreteria organizzativa curata da Loredana Di Gregorio. Nella prima sessione del convegno si sono presi in considerazione i principali aspetti normativi e pastorali ...