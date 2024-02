I 150 candidati al concorso di polizia penitenziaria che hanno tentato di truffare lo Stato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Erano 150 ialdi agente dinel 2016 tra Roma e Napoli. Per copiare avevano preparato diversi braccialetti con dentro le risposte ai quiz, un microauricolare connesso con un suggeritore esterno, una t-shirt con lettere, numeri e formule. Il progetto è andato in fumo e ora sono 150 a essere stati rinviati a giudizio. Il pubblico ministero Fabrizio Tucci ha chiuso l’indagine per truffa: i suggeritori sono stati già condannati in Campania. Erano in possesso di materiale segreto: i quiz con tanto di risposte per i. E così, spiega l’edizione romana di Repubblica, l’indagine ha consentito di svelare le tecniche dei copioni. Tra queste un braccialetto con i colori alternati delle perline per ricordare l’esatta sequenza di risposte. Un aspirante agente è ...