I 10 migliori film sulla Shoah da vedere assolutamente

I 75 migliori film da vedere su Netflix a Febbraio 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Uno dei periodi più difficili della Storia a noi più vicina è quello della Seconda Guerra Mondiale, tra i cui momenti più bui c’è senza dubbio l’Olocausto. A decenni di distanza, la memoria di quanto accaduto non può sbiadire ed è importante ricordare la tragedia dell’eccidio ebraico, raccontandone i dettagli anche alle nuove generazioni: solo così, fatti del genere non potranno più ripetersi, restando solo macchie oscure relegate nel nostro passato collettivo. Il cinema, in questo senso, ci viene particolarmente in aiuto:dedicati a quel periodo storico sono il modo migliore per non dimenticare la crudeltà dei fatti ed i milioni di persone che hanno perso la vita. Nell’articolo che segue abbiamo riunito quelli che secondo noi sono i, dal recentissimo La zona d’interesse ...