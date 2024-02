Huijsen rinnova con la Juventus | ma il futuro è da scrivere | la Roma ci prova | prezzo già alle stelle

Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2028, ma il futuro è tutto da scrivere: la Roma ci prova, il prezzo è già alle stelle

Di Livio: "Huijsen poteva evitare quell'esultanza. Chiesa via La Juve deve tenere i suoi pezzi migliori": Ospite di Calcio Totale, Angelo Di Livio ha parlato dell'esultanza polemica di Huijsen contro il Frosinone: "Huijsen ha fatto un gol talmente bello che doveva proprio evitare questo atteggiamento qua, ... tuttojuve

Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2028, ma il futuro è tutto da scrivere: la Roma ci prova, il prezzo è già alle stelle: Nel frattempo però la Juventus ha messo in chiaro di voler puntare con forza su Dean Huijsen, definendo quel rinnovo di contratto impostato già nelle settimane precedenti alla decisione del prestito. calciomercato

Huijsen, nessun dubbio sul suo ritorno: La Juventus non ha dubbi e riporterà in estate, come da prestito secco, Dan Huijsen a Torino. L'olandese che debutterà con la Nazionale spagnola under 21, probabilmente a breve, tornerà a Torino dove ... tuttojuve