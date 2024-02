Hostess francese devasta il duty free di Fiumicino | raptus e strage di bottiglie | Video

Hostess perde il lavoro e devasta il duty free in aeroporto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Deve aver confuso ilall'aeroporto diin una Rage Room (uno spazio ad hoc che permette a chiunque lo voglia di sfogare stress e aggressività rompendo oggetti) l'della Avion Express che stamattina ha distrutto, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, decine didi vino e superalcolici in uno degli store del molo A dello scalo Leonardo Da Vinci. Motivo? Aveva appena saputo di essere stata licenziata dalla compagnia aerea per la quale lavorava. Nelle immagini diventate virali si vede la donna, con l'uniforme, dirigersi verso uno stand di alcolici delprendere lee lanciarle a terra una dopo l'altra. Non solo. Quando un'impiegata ha cercato di fermarla, l'ha colpita con ...