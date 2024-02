Hostess francese a Fiumicino devasta il duty free dopo il licenziamento

Hostess francese perde il lavoro a Fiumicino e devasta un duty free

Fiumicino, «sei licenziata» e la hostess distrugge un duty free: decine di bottiglie di superalcolici in frantumi e impiegata aggredita col telefonino: Momenti di panico all'aeroporto di Fiumicino a Roma dove una hostess francese della compagnia americana Delta ha perso il lavoro e si è lasciata trasportare dalla rabbia distruggendo decine di bottigl ... msn

