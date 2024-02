Hockey Sarzana non riposa mai: al Vecchio Mercato arriva il Valdagno

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(La Spezia) 23 febbraio 2024 - Una serata che può valere l’accesso alle finali scudetto senza fare troppi calcoli. L’Gamma Innovation nel caso di un seccusso contro iltrascorrerebbe un ottimo sabato sera. I tre punti infatti qualificherebbero i sarzanesi tra le prime sei partecipanti ai play off scudetto senza correre il rischio di disputare i preliminari. Per questo il confronto con ilè una sfida importante oltre che per allungare la serie utile, rafforzare il morale e mantenere al terzo posto in classifica. Ilè impegnato come i rossoneri in Ws Europe Cup e nei quarti ha perso 2 a 1 sulla pista spagnola dell’Igualada mentre l’Gamma Innovation affronterà a metà marzo la partita di ...