Ho pagato a caro prezzo | Rocco Siffredi | la verità sconvolgente sotto le lenzuola

Rocco Siffredi in lacrime: «Io un uomo oggetto a testa alta, ma l'ho pagato caro»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per la donna. Non lo dico con vanità, ma a testa alta. Per avere tutto questo però houn". È unche non ti aspetti quello che si commuove durante l'anteprima mondiale alla Berlinale Special, della serie Supersex ispirata alla sua vita. Sono scese le lacrime dagli occhi al famoso pornostar quando i giornalisti gli hanno chiesto del suo rapporto con la famiglia. "Non riesco a distaccarmi dalla storia della mia famiglia, mi dispiace, ho pensato a mia madre, a mio fratello, per fortuna ho 'santa' Rosa", ha dettorivolgendosi alla moglie seduta tra i giornalisti, ovvero Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi ex modella ed attrice pornografica ungherese. "Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per ...