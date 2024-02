Highlights e gol Roma-Feyenoord 1-1 5-3 dopo rigori | playoff Europa League 2023 2024 VIDEO

Frosinone-Roma 0-3: video, gol e highlights

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per il ritorno deidi. Brutto avvio dei giallorossi che perdono palla in uscita euna carambola la sfera sbatte sulla spalla di Gimenez che fa 0-1. I giallorossi però reagiscono alla grande e con Lorenzo Pellegrini trovano un grandissimo gol, tiro di destro imparabile e 1-1. Laha qualche occasione per passare in vantaggio, ma ilnon demerita e tiene bene il campo. Si va ai tempi supplementari dove gli olandesi partono meglio, mai cambi i giallorossi riacquisiscono verve e con Lukaku hanno due occasioni proprio al 120?. Si va ai calci di ...