Highlights e gol Bayer Leverkusen-Mainz 2-1 | Bundesliga 2023 2024 VIDEO

Bochum-Bayern Monaco 3-2: video, gol e highlights

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di, anticipo della ventitreesima giornata di. Grazie anche a una serata non particolarmente felice dell’estremo difensore avversario, la squadra di Xabi Alonso riesce a conquistare altri tre punti fondamentali in questa corsa verso il titolo che la vede sempre più favorita contro unn in crisi. SportFace.