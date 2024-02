Helldivers 2 | le migliori impostazioni per giocare su PC

Helldivers 2: guida, trucchi e consigli per padroneggiare lo shooter PS5

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In questa guida vi sveleremo quelle che secondo noi sono leda utilizzare peral meglio2 su PC2 ha riscosso davvero un grande successo che fortunatamente non si limita solamente alla versione per PS5. Il titolo infatti ha segnato il miglior lancio di un prodotto Sony su Steam ed è attualmente uno dei giochi più giocati della piattaforma.su PC però ovviamente è un procedimento un po’ meno immediato rispetto a farlo su console, e per avere un’esperienza ottimale potrebbe essere necessario smanettare un po’ tra le opzioni. Per venire incontro ai giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delleda utilizzare per ...