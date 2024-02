Helldivers 2 | capacità dei server aumentata ancora | le code saranno meno lunghe

Helldivers 2 porta la capacità massima dei suoi server a quota 700.000

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Idi2 hanno ricevuto un ulteriore potenziamento da parte di Arrowhead Game Studios. La nuova soglia è stata alzatas a 700.000 giocatori contemporanei, in modo da limitare ancor di più il rischio di ritrovarsi in coda per il videogioco. Solo pochi giorni fa gli sviluppatori avevano portato ladeia 450.000 utenti contemporanei, ma visto il successo del gioco anche questa soglia non si è rivelata sufficiente. Ora, con i numeri quasi raddoppiati, la situazione verrà alleggerita, ma gli sviluppatori si aspettano comunque di saturare i posti disponibili. I tempi di attesa, però, dovrebbero essere inferiori. In vista del weekend si tratta di un’ottima notizia. Questa fa il paio con quella che riguarda la rimozione dal gioco degli utenti che rimangono inattivi troppo a lungo, sottraendo il ...