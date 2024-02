Hayden Panettiere, la star di Scream nel thriller Amber Alert

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'interprete di Kirby Reed nel franchise horror è stata scelta per un nuovo progetto cinematografico. A distanza di un anno dalla sua ultima apparizione al cinema,mette in cantiere un secondo progetto cinematografico dopo anni di pausa dalle scene. L'attrice sarà la principale protagonista del, al fianco di Tyler James Williams.interpreta Jaq, una donna che si appresta ad iniziare un nuovo lavoro quando lei e il suo autista (Williams) si accorgono di avere davanti un'auto che corrisponde alla descrizione del mezzo utilizzato dal rapitore di un bambino, spingendoli a mettere a rischio le proprie vite iniziando un inseguimento. Il film è già in post-produzione ed è stato diretto …

Amber Alert, scoprite il nuovo horror con la star di Scream Hayden Panettiere: Hayden Panettiere sarà protagonista di un nuovo thriller/horror dal titolo Amber Alert, dopo essere tornata lo scorso anno nel franchise di Scream nel sesto capitolo del franchise creato negli anni ... cinema.everyeye

Hayden Christensen non credeva di ottenere il ruolo di Anakin Skywalker: Hayden Christensen ricorda il provino per il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars e di come credeva di non poterlo ottenere. cinefilos

Se il pane diventa resistenza ai cambiamenti climatici: la sfida del panettiere urbano Davide Longoni: Nei campi intorno a Milano e in Abruzzo coltiva grani antichi che ogni anno, come per il vino, danno una produzione diversa ... milano.repubblica