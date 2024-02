Harry vuole tornare nel Regno Unito ma Meghan è contraria

Harry, il cancro di Carlo e la voglia di tornare: cosa succede

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il principevorrebbenelper aiutare il padre malato, ma non senza sua moglie, che però non è d'accordo con l'idea del marito. Secondo l'autore reale Tom Quinn, scrive il Mirror, il duca di Sussex è rimasto "visibilmente scioccato e sconvolto" quando ha saputo che suo padre aveva il cancro. Avrebbe quindi voluto fare "immediatamente" qualcosa di "pratico" per aiutarlo. Tuttavia, sapeva che la sua offerta di aiuto sarebbe stata probabilmente respinta, dopo che lui e sua moglie hanno lanciato numerosi attacchi contro la famiglia reale negli ultimi anni. "sa che non gli sarà mai permesso di diventare un reale part-time – ha detto Quinn in esclusiva al tabloid britannico – e di restare sei mesi negli Stati Uniti e poi sei mesi nel ...