Harry Potter: Warner su Max nel 2026, J.K Rowling ha incontrato i produttori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Bros. sta discutendo della nuova serie con l'autrice e punterebbe a un'uscita nelDopo l'annuncio della nuova serie reboot di, il presidente diBros. Discovery David Zaslav ha confermato che lo studio punta a un'uscita in streaming nelsulla piattaforma Max e che istarebbero attualmente discutendo del progetto con J.K.. La serie dovrebbe consistere in sette stagioni, una per ogni libro della saga fantasy J.K., tra le più vendute della storia. "Non siamo stati timidi nel descrivere il nostro entusiasmo per", ha dichiarato Zaslav agli analisti, sottolineando che l'ultimo film della saga cinematografica, prodotto dalla ...