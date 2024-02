Harry Potter | la data di uscita della serie che avrà un cast nuovo

Harry Potter - Le date della seconda maratona del 2023 su Italia 1

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Latelevisiva diuscirà su Max, nuova piattaforma streaming nata dalla HBO Max e Discovery+, nel 2026. L’annuncio proviene direttamente dal CEOWarner Bros. Discovery David Zaslav che lo ha svelato durante una conferenza finanziaria. Latv, cheJ.K. Rowling come produttrice esecutiva, sarà un’ “adattamento fedele” dei noti romanzi econ uncompletamente. Una scena die i donimorte – Parte 2 – fonte. Warner Bros PicturesI fan dipotranno gioire o stranirsi di fronte a questa notizia. La saga cinematografica ha infatti fatto sognare milioni di persone, e l’idea che possa ...

Su Amazon i fan di Harry Potter possono trovare il set LEGO del l'Espresso per Hogwarts in sconto. I fan di Harry Potter lo sanno piuttosto bene. Ad affascinare ... (movieplayer)

La serie TV su Harry Potter debutterà nel 2026: Harry Potter torna in TV stavolta in formato serie televisiva sul canale in streaming della Warner Max. Lo ha annunciato il Ceo di Warner Bros. Discovery David Zaslav durante una discussione con gli ... cdt.ch

Harry Potter, una serie tv su Max a partire dal 2026: Harry Potter torna in tv stavolta in formato serie televisiva sul canale in streaming della Warner Max. Lo ha annunciato il Ceo di Warner Bros. Discovery David Zaslav durante una discussione con gli ... ansa

Harry Potter: la nuova serie è stata confermata per il 2016!: Il mago più amato di sempre Harry Potter tornerà presto tra i protagonisti in quel di Hollywood, ma questa volta attraverso un reboot televisivo. universalmovies