“Hanno fatto un accordo” Beatrice e il Grande Fratello | questa è grossa

Matteo Salvini e il patto con Russia Unita: «L'accordo tra la Lega e Putin mai sciolto»

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024), non sembra vero ma la finale si avvicina. Sarà ad aprile prossimo, forse il 4 o forse l’11 dicono le indiscrezioni e ora i riflettori sono puntati sui possibili finalisti. Il primo verrà decretato a breve. Nell’ultima puntata andata in onda infatti, quella di mercoledì scorso, quattro concorrenti sono finiti in nomination per stabilire, appunto, chi tra di loro sarà il primo o la prima finalista diedizione del reality show. A contendersi il primato ci sonoLuzzi, ma non è certo una sorpresa, insieme a Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Tutti sono ‘veterani’, nel senso di entrati in casa all’inizio, quindi a settembre, e nella nuova diretta in programma lunedì 26 febbraio Alfonso Signorini leggerà il verdetto. Nel frattempo, come sempre, impazzano i sondaggi in rete ...