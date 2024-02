Hannappel (Pmi), 'continueremo ad investire in Italia'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 'in, con l'opportunità di far crescere le persone'. Lo ha detto Marco, amministratore delegato di Philip Morris, al Forum in Masseria 2024 organizzato da Bruno Vespa alle Terme di Saturnia, facendo il punto sull'attività di Philip Morris che è presente inda 60 anni. 'Abbiamo deciso diin questo Paese puntando sulle eccellenze del territorio, perché qui c'è la possibilità di innovare e di costruire filiere innovative integrate - ha detto - A partire dal 2016 abbiamo cambiato completamente la nostra strategia, decidendo di uscire dal mercato della sigarette e mi auguro che l'possa essere tra i primi paesi al mondo a raggiungere questo obiettivo'. 'Nel 2016, a Crespellano, in ...