Hamsik a sorpresa: “Il Milan di Allegri mi voleva, ma poi…”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Marek Hamisk, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a un retroscena di calciomercato che lo lega al

Dopo le conferme su Calzona, altre indiscrezioni giungono in casa Napoli. Al momento, in dubbio vi sarebbe il ruolo di Marek Hamsik . Il Napoli sembrerebbe ... (spazionapoli)

Hamsik: "Sarebbe incredibile allenare il Napoli, è quello che voglio! Arriverà un sostituto all'altezza di Osimhen. Su Zielinski...": Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik ai colleghi di Sky Sport per ricordare gli eventi del passato, ma anche per guardare al futuro con il ruolo di allenatore e magari un giorno farlo al Napoli, ... msn

Arsenal sconfitto dal Porto. Jorginho parla del Napoli: "Sono sorpreso, mi dispiace": "Il Napoli È sicuramente una sorpresa vedere una squadra in difficoltà dopo che ha vinto il campionato. Dispiace a chi segue il Napoli e a chi vuole bene a questa società, spero che si riprendano ... areanapoli

Hamsik: "Farò l'allenatore, il Napoli sarebbe un sogno! Fui vicino al Milan di Allegri...": Marek Hamsik, ex capitano azzurro, è tornato a Napoli in occasione del match contro il Barcellona ed è intervenuto al microfono di Sky Sport. Marek Hamsik, ex capitano azzurro, è tornato a Napoli in ... tuttonapoli