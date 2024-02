Hamilton: «Quando vedi un pilota vestito di rosso dai box, ti chiedi come sia guidare la sua macchina»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lewisnel 2025 correrà per la Ferrari in F1. Una decisione che ha definito conseguenza di un “allineamento delle stelle” e che gli ha dato la possibilità di realizzare un sogno che aveva sin da bambino. Fernando Alonso ha avuto qualche dubbio sulla veridicità del sentimento d’affetto delinglese per la scuderia di Maranello. Le parole di, dette in conferenza durante i test di questi giorni, possono essere considerata una replica definitva alle parole dello spagnolo. «Penso che per ogniche cresce, guardare la storia, guardare Michael Schumacher, nel suo periodo migliore… penso che tutti noici sediamo nel nostro box eamo sullo schermo apparire undi, ci ...