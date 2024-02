Hamilton-Ferrari | tutto scritto | ecco come andrà a finire | parla Mario Andretti

Mario Andretti: "Hamilton e Ferrari, tutto scritto. Come andrà a finire"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «La? Non posso che augurarleil bene possibile».da Nazareth, nella lontana Pennsylvania, ha sempre il Cavallino Rampante tatuato sul cuore e la voce diventa un sussurro quandodi Maranello: «La speranza che la SF-24 faccia il colpaccio c'è sempre». La Rossa e tutta la Formula 1 sono nei pensieri di “Piedone” (lo chiamavano così quando correva per il destro pesante sull'acceleratore) malgrado il nascituro teamsia stato stranamente respinto da Liberty Media che guida il Circus., ci racconta cosa è successo esattamente? «Avevamo programmato con mio figlio Michael di entrare in Formula 1 nel 2025. Erapronto ma ci è stato vietato per ragioni misteriose. Ora cerchiamo una soluzione, confido che le ...

