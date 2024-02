Hakan Calhanoglu Scudetto o Champions all’Inter lottiamo per tutto Sono il regista migliore»

Hakan Calhanoglu, il regista da Oscar: l'Inter vola verso lo Scudetto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ioil, nessuna paura". Eccesso di sicurezza? Spavalderia? Autostima. Diciamo un po’ di, perché il campo, l’unico che nei suoi giudizi raramente sbaglia dice proprio questo.è uno spettacolo in quest’Inter spettacolare, perché nulla sta sbagliando. Non solo per quello che fa dalla metà campo in su, ma sopratper quello che fa dalla metà campo in giù. Giocatore totale arrivato a costo zero che con Simone Inzaghi è cresciuto in dismisura. Nel suo ruolo è uno dei migliori in questo momento, quando lo diceva lui lo scorso anno molti ridevano e invece si sta dimostrando tale. E bene fa a ribadirlo nella lunga e interessante intervista rilasciata a DAZN, in cui racconta la sua esperienza in nerazzurro, fissando obiettivi ...