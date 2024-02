“Ha preso il posto di Stefano” Grande Fratello | si scopre pochi giorni dopo l’eliminazione

Santo Stefano "movimentato" in città: preso a sprangate dai vicini perchè chiedeva silenzio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gli equilibri dentro la casa delsono cambiati. Lo scontro avuto tra Anita e Varrese ne è una prova. Per chi se lo fosse perso Varrese, indispettito per aver ricevuto ben 5 nomination dai suoi ex amici, ha alzato la voce incontrando la resistenza di Anita che lo ha messo subito a tacere. “Voi grandi avete i figli che vi mancano e le vostre responsabilità, ok, ma anche noi giovani abbiamo le nostre cose. Io ad esempio non vedo da sei mesi mia madre”. >> “C’è una sorpresa per te”. Ida e Mario, cambia di nuovo tutto a Uomini e Donne. Succede l’inaspettato in quello studio “Capisco tutto, ma non puoi dire che c’è chi si merita di più le cose o di meno. Io mia mamma non la vedrò, me l’ha detto chiaro e tondo che non viene. Per me è difficile e non capisco questa tensione adesso”. Il branco, insomma, non sembra più tanto unito. A ...