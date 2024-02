Guterres, Ucraina ferita aperta nel cuore dell'Europa

Guterres, Ucraina ferita aperta nel cuore dell'Europa: L'Ucraina "resta una ferita aperta nel cuore dell'Europa": lo ha detto oggi il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo un Consiglio di Sicurezza convocato a livello ministeriale alla vig ... ansa

Due anni dopo, dall’Ucraina alla Palestina: scandire parole di pace per ribaltare la narrazione della guerra: Negli stessi giorni in cui in Italia impazzavano le censure e la guerra alle parole, dell’ambasciata israeliana prima e della Rai dopo, perché dal palco ... pressenza

Affari d’oro per le big oil Ue e Usa dopo l’inizio della guerra in Ucraina: Secondo un’analisi pubblicata da Global Witness, «Le major europee e statunitensi del petrolio e del gas hanno realizzato profitti per oltre un quarto di Affari d’oro per le big oil Ue e Usa dopo l’in ... greenreport