Guerra Ucraina | perché non si trova una soluzione

Ucraina, la volontaria Olena: facciamo di tutto perché vinca la vita

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A due anni dall'invasione russa non sembra vedersidel conflitto fra Mosca e Kiev e non sembra nemmeno esserci un prevalere di una delle due parti. Ne abbiamo parlato con un esperto di geopolitica e relazioni internazionali

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il 24 febbraio la guerra in Ucraina compie due anni . Se nel 2023 il primo anni versario del conflitto era ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Il 24 febbraio la guerra in Ucraina compie due anni . Se nel 2023 il primo anni versario del conflitto era illuminato dalla speranza di poter ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Il 24 febbraio la guerra in Ucraina compie due anni . Se nel 2023 il primo anni versario del conflitto era illuminato dalla speranza di poter ...

Curzi e il dramma della guerra in Ucraina: Domani alle 17, nella sala Rossa del Comune di Pesaro, il focus è sul dramma della guerra. Pierfrancesco Curzi presenta il suo libro "Check-point Kyiv. L’invasione dell’Ucraina raccontata dal campo" ... msn

Medaglia per la resistenza ucraina: Il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presenta una medaglia per commemorare due anni di resistenza ucraina, devolvendo il ricavato al centro di riabilitazione "Unbroken Kids". quotidiano

Una fiaccolata in centro. Centinaia sotto la Rocca: Stasera sono attesi in centinaia nel centro storico di San Miniato per alzare la voce contro lo strazio delle guerre. Il Movimento Shalom con la Diocesi di San Miniato e il Comune di San Miniato ... lanazione