Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Israele - Hamas, le news del 22 febbraio. Wsj: “Hamas pronto a liberare ostaggi in cambio di tremila detenuti”; 48 morti ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024)live dellatraoggi, venerdì 23 febbraio Continuano i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza mentre si tratta per un possibile accordo sugli ostaggi. All’Aia proseguono intanto le udienze della Corte internazionale di giustizia sulle accuse di genocidio rivolte dal Sudafrica a. La Cina ieri ha invocato la soluzione due Stati e ha rivendicato il diritto dei palestinesi alla lotta armata. A livello internazionale cresce l’allarme per una possibile offensiva israeliana a Rafah, dove si trovano 1,4 milioni di profughi provenienti dal resto della Striscia di Gaza. Il Regno Unito sta valutando una sospensione delle forniture di armi ain caso di attacco. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, sulla ...

Le notizie di mercoledì 21 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. «Scoperto un tunnel di Hamas a Khan Yunis». L'Egitto all'Aja: « Israele sta ... (corriere)

I ministri degli Esteri del G20 hanno raggiunto un accordo in sostegno della creazione di un Stato palestinese in Medio Oriente. Lo ha annunciato il ministro ... (fanpage)

Diventa sempre più rovente il fronte libanese: A nord di Israele il rumore dei cannoni si fa ogni giorno più forte, con scambi di "messaggi" tra l'esercito israeliano e Hezbollah. Intanto Netanyahu ha segnato sull'agenda una data: 10 marzo, inizio ... tempi

Gaza: media, ok del gabinetto di guerra Israele a invio mediatori ostaggi a Parigi: Il gabinetto di guerra israeliano avrebbe dato luce verde per l'invio di una delegazione a Parigi dove domani, 23 febbraio, sono ... agenzianova

ISRAELE/ Dopo Hamas, la guerra alle fake news per evitare negazionismi e propaganda: Foto e video sono diventati un'arma per narrare il 7 ottobre. Le mosse di Israele per evitare un negazionismo simile quello toccato alla Shoah ... ilsussidiario