Guerra in Ucraina | Zelensky | “Lanceremo una nuova controffensiva”

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky: «Lanceremo una nuova controffensiva. I russi...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’preparerà unanel 2024 per liberare i territori occupati dalla Russia. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista concessa all’emittente statunitense Fox News. “Difenderci è il nostro compito numero uno. Continueremo i nostri successi nel Mar Nero: lo faremo. Non entrerò nei dettagli, ma loro, i russi, avranno delle sorprese. Il Sud è importante”, ha detto. “Anche la difesa dell’Est, dove loro (i russi, ndr) hanno più di 200mila soldati, è molto importante. E, naturalmente, prepareremo una, unaoperazione. Naturalmente non sto dicendo che resteremo a guardare. Dipende da molte cose”. Dopo ladel 2022, in cui Kiev ha ...

