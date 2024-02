Guerra in Medio Oriente | la diretta | Netanyahu presenta un piano post guerra che cancella l’Unrwa L’Anp | “Fallirà”

Guerra in Medio Oriente, Nato: le accuse di aggressioni sessuali degli israeliani a donne palestinesi sono cr…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – Continuano gli attacchi israeliani e le incursioni nella Striscia di Gaza mentre la diplomazia continua a cercare una via d’uscita al conflitto. Una giornata che vede soprattutto uno scontro sulla questione del-bellicoto dal primo ministro Benjamine rigettato dalle autorità palestinesi. epa11174238 Palestinians search for bodies and survivors among the rubble of a destroyed house following an Israeli air strike on Deir Al Balah, southern Gaza Strip, 23 February 2024. According to the Palestinian Ministry of Health, more than 18 members of the same family were killed and 22 remain trapped under the rubble following an overnight Israeli air strike. More than 29,400 Palestinians and over 1,300 Israelis have been killed, according to the Palestinian Health ...