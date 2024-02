Guerra di Camorra, 3 omicidi in pochi giorni: cosa sta succedendo nel Napoletano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Napoli, 23 febbraio 2024 – Trein dieci: nelladisi fa sempre più cruenta. C’è un sospettato per la morte del 24enne Alfonso Fontana, avvenuto a due passi dal tribunale di Torre Annunziata: la Dda di Napoli ha disposto il fermo per il 52enne Carmine Martino, un pregiudicato noto con il soprannome 'O puparuolo’. Ora è caccia ai complici. Oggi operazione ad alto impatto per risalire all’identità dei killer: perquisizioni in atto e controlli con 200 agenti e militari nelle zone calde del territorio. Una volante dei Carabinieri ad Aci Castello (Catania) in una foto d'archivio. Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire del cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare dovendosi alimentare solo di omogeneizzati, facendo ricondurre ...

