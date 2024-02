Guardiola | «Vorrei allenare una Nazionale | ma chi mi prende?»

Guardiola e l'avvenire da CT: "Vorrei allenare una Nazionale, ma non so chi mi possa prendere"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Pep, allenatore del Manchester City, sul sogno diuna. I dettagli Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato del suo futuro a ESPN. PAROLE – «Non so chi mi… Mauna. Non so quando, tra 5, 10 o 15 anni, ma mi piacerebbe giocare un Mondiale da allenatore. Mi piacerebbe fare l’esperienza di vivere un Mondiale, un Europeo. Una Coppa, una Copa America. Quando ci arrivi e sei lì, tutti vogliono buttarti già dalla vetta. Toglierti i meriti. Ce l’hai fatta. Ma una volta sono soldi, un’altra volta è Lionel Messi, un’altra volta è che il Bayern vince sempre… Sono seduti lì a guardarti, ma chi lavora e può farlo sei tu, non loro. Se faccio male torno a casa. Con i miei ...

“Non so chi mi prende… Ma vorrei allenare una Nazionale. Non so quando, tra 5, 10 o 15 anni, ma mi piacerebbe giocare un Mondiale da allenatore. Mi piacerebbe ... (sportface)

