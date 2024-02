Gruppo NHOA | ricavi 270 milioni

NHOA, nel 2023 ricavi balzano a 273 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di venerdì 23 febbraio 2024): nel 2023oltre i 270ed EBITDA positivo grazie all’accelerazione della transizione energetica Sistemi di stoccaggio di energia per oltre 1.9GWh in 5 continenti, la mobilità elettrica traina il margine in Europa e Stati Uniti e la rete di ricarica ultra-rapida di Atlante si conferma leader in Sud Europa superando i 3.600 punti di ricarica.PA, già Engie EPS) ha pubblicato oggi i risultati 2023. “Ilha registrato una performance record nel 2023, con oltre 270di euro die raggiungendo il breakeven a livello di, con 3,8di euro di EBITDA, escluso il perimetro di Atlante.Energy ha messo ...