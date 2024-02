Grosso incendio a Pomezia nella notte | a fuoco capannone vicino alla Pontina | FOTO

Vasto incendio a Pomezia, fiamme vicino alle case: densa colonna di fumo in cielo

(Di venerdì 23 febbraio 2024), fiamme e fumo all’interno di unsituato in una delle aree industriali della città a ridosso della. Sul posto i Vigili del. Giovedi 22 febbraio alle ore 23.00 la sala operativa del Comando di Roma ha inviato ain Via Oros (una traversa di Via Monte D’Oro, a ridosso della) quattro Squadre VVF con tre Autobotti, il Carro Autoprotettori il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per undi unindustriale di circa 1.100 mq dove venivano prodotti cavi di rame. Il pronto intervento del personale VVF ha evitato che l’ormai generalizzato, che aveva già distrutto gran parte delle ...

Vasto incendio divampato nella serata di oggi, martedì 20 febbraio, a Roma in via Anzio, una traversa di via Tuscolana nei pressi di Arco di ... (fanpage)

Incendio per far fuggire i cinghiali dalle tane: maxi rogo vicino alla ferrovia: È stato dato alle fiamme un grosso canneto che si trova a nord di via Portofino ... Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno avuto il loro bel daffare per spegnere l’incendio. Secondo ... ilmessaggero

Incendi a San Salvo e sulla Fondovalle Treste: Un grosso incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri lungo la Fondovalle Treste: sul posto sono intervenuti i pompieri di Vasto, insieme ai colleghi provenienti da Lanciano e Gissi. Questi ultimi ... rainews

Ci sono almeno 4 morti nel grande incendio in un complesso residenziale a Valencia: Dalle cinque di pomeriggio di giovedì è cominciato un grosso incendio in un complesso residenziale nel quartiere di Campanar, nella città spagnola di Valencia. L’edificio in cui è iniziato era rivesti ... ilpost