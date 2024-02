Graziani | «Inzaghi | società fondamentale per lui Un motivo»

Graziani: "Tra Lautaro e Griezmann scelgo il Toro. È uno che sposta gli equilibri"

Graziani: "Avevamo sopravvalutato troppo la Juventus ma questa squadra deve giocare con tre attaccanti": Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Ciccio Graziani ha parlato così del momento della Juventus: "La Juventus è entrata in crisi, forse l'avevamo sopravvalutata troppo ... tuttojuve

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5): Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5), Martedì 20 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli otta ... digital-news

Graziani: “Inter come il Napoli di Spalletti. Juve forse troppo sopravvalutata”: "L'Inter è come il Napoli dell'anno scorso, vince anche quando non gioca. Bene così per loro, si sta ripetendo lo stesso campionato dell'anno scorso. La Juve è entrata in crisi, forse l'avevamo ... fcinter1908