Gravedona, l'autista dello scuolabus perde il controllo e il mezzo va fuori strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ed Uniti (Como), 23 febbraio 2024 – Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare unouscito dilungo la provinciale aed Uniti, in località Traversa. Al momento dell’incidente il bus non trasportava persone ed non era in servizio per il trasporto dei ragazzi: per quanto è stato possibile ricostruire dell’accaduto, pare cheabbia perso ildelper favorire il transito di un altro veicolo che proveniva dal senso opposto, con il quale ha rischiato di urtarsi. Così facendo sarebbe finitodalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e autogrù da Sondrio, per procedere al recupero