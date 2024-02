Gratta e Vinci | 5 milioni nel Salernitano con un ticket da 20 euro

Gratta e vince 5 milioni, è caccia al fortunato in Campania

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna bacia la Campania con duete milionarie alper un totale di 10. I biglietti fortunati, venduti a Sant’Arsenio (Salerno) e Domicella (Avellino), sono quelli da 20. Ognuno di loro ha fruttato 5. Il primo tagliando è stato venduto a Sant’Arsenio, in proa di Salerno, piccolo centro del Vallo di Diano, dove sono stati vinti 5con un tagliando della serie “Maxi Miliardario”. Il biglietto vincente è stato acquistato nel bar “Lion’s Cafè”, in pieno centro cittadino. “Sono molto felice – dichiara all’Ansa il titolare del bar – di aver venduto il biglietto milionario. Ovviamente non riesco a risalire all’acquirente”. Dunque è caccia altore che ...