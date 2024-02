Grande Fratello | Vittorio Menozzi parla della sua eliminazione | Una parte di me c' è stata male

Grande Fratello, Vittorio Menozzi fa nomi (e cognomi): supporto per Beatrice, lo "zero assoluto" su Greta

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di venerdì 23 febbraio 2024), in un lungo post pubblicato su Instagram, ha ripercorso la sua avventura al, rammaricandosi per come è terminata.