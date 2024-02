Grande Fratello | Vittorio Menozzi fa i nomi dei 3 concorrenti che gli piacerebbe vedere come vincitori

Grande Fratello, Vittorio Menozzi fa i nomi dei suoi tre vincitori

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tra i protagonisti dell’attuale edizione delc’è stato sicuramente, modello e ingegnere che è stato molto apprezzato dal pubblico, ma ha anche fatto discutere sia all’interno della Casa che fuori. Spesso, infatti, il ragazzo è stato criticato per non aver preso posizione in determinati contesti e in molti hanno sostenuto che non fosse libero di esprimere i propri pensieri in quanto condizionato da Beatrice Luzzi, che è la persona con cui aveva più legato all’interno del reality. Dopo la sua eliminazione,ha fatto alcune rivelazioni ai microfoni del, svelando per prima cosa chi avrebbenato se fosse stato ancora in Casa: Ti direi un paio didanare, ...