“Grande Fratello” | Simona Tagli svela un segreto sugli autori | il pubblico è incredulo

Accusa a dir poco pesante al Grande Fratello nei confronti di Sergio . Infatti, analizzando il suo comportamento in particolare col sesso femminile, c’è chi ... (caffeinamagazine)

Dopo mesi di lamentele del pubblico, per l’infinità di blocchi che Alfonso Signorini ha dedicato in puntata a Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i telespettatori ... (tuttivip)

Alessio Falsone avrebbe baciato una concorrente del Grande Fratello nella notte (sotto le coperte)? ' Non ti so dire se ne parleranno, per adesso nessuno sa ... (blogtivvu)