Grande Fratello | ex Vippone si scaglia contro Rosy Chin e Anita Olivieri | i post social

Grande Fratello, ex Vippone si scaglia contro Rosy Chin e Anita Olivieri

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Simona Tagli, entrata alnel corso della trentaquattresima puntata, è stata ampiamente criticata da molti dei suoi coinquilini. L’ex showgirl, oggi hair artist, si è schierata apertamente dalla parte di Beatrice Luzzi guadagnandosi l’antipatia degli antagonisti dell’attrice, specialmente di. La cuoca cinese, in particolare, ha messo in scena un siparietto durante la trentasettesima puntata del reality, dove si è divertita a imitare Simona, che dal canto suo ha giudicato la scena “fuori luogo”. Anche Antonio Zequila, ex concorrente delVip che in passato ha avuto una frequentazione con la Tagli, non ha affatto gradito il gesto della. Su Instagram, Antonio ha attaccato ...

