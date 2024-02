Grande Fratello | bacio sotto le coperte tra due inquilini? Ecco cosa è trapelato

Grande Fratello, le pagelle: il quasi bacio tra Mirko e Perla (voto 3), Garibaldi poliglotta con l’AI (voto 5)

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella casa delsuccede di tutto quando viene staccata la diretta alle 2 di notte e in questa occasione ci sarebbe stato untra duemolto discussi. Questo quanto rivelato da una fonte ad alcuni esperti di gossip che sono sempre sul pezzo per quanto riguarda il GF e i reality in generale. Utenti e telespettatori hanno cercato di capire chi sono gliche sarebbero stati protagonisti del, delineando con certezza l’identità di uno di loro. Alfonso Signorini vorrà chiarire la faccenda al pubblico durante la puntata di lunedì 26 febbraio 2024?: quali concorrenti si sarebbero baciati È arrivata una segnalazione molto piccante sui social agli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. I due ...