Google non sta chiudendo Gmail | ma Google Pay

Android TV sta per diventare sempre più Google TV (e non è necessariamente un bene)

Google Maps e Qualità dell’aria : come attivare la funzione segreta – Google Maps è un’app di navigazione, che costantemente riceve nuove funzionalità in grado ... (urbanpost)

Google Chrome introduce "Help Me Write", la nuova funzionalità AI basata su Gemini: È importante notare che Google consiglia agli utenti di non utilizzare “Help Me Write” su siti web contenenti informazioni riservate o di fornire dati personali, benché il browser non utilizzi tali ... news.fidelityhouse.eu

Coupon eBay di febbraio: 7 davvero offerte imperdibili!: Con il codice sconto "PSPRFEB24", su eBay si possono fare attualmente degli ottimi affari, soprattutto a fronte di una spesa importante. tomshw

MSI: disponibilità e tutti i prezzi per l'Italia dei nuovi laptop gaming e business: ma occhio a Edge 30 neo a 186€ e non solo 23 FEB Super sconti per Google Pixel 8 Pro: il modello da 128GB a 899€ e quello da 256 GB a 934€. E occhio al Pixel Watch 2 22 FEB Scuole elementari e medie, ... hwupgrade