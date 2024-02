Golf | Pulkkanen e Syme agganciano Van Driel in testa al Kenya Open 2024 Un ottimo Scalise è quarto e in scia

Golf, Pulkkanen e Syme agganciano Van Driel in testa al Kenya Open 2024. Ma un ottimo Scalise è quarto e in scia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo una settimana di pausa è ripartito a gonfie vele il DP World Tour, che fa tappa inper inaugurare tre settimane consecutive nel continente africano. Dopo 36 buche davanti a tutti c’è un trio assai variegato, con il finlandese Tapioe lo scozzese Connorche hanno agganciato l’olandese Darius Van, comandando le operazioni al giro di boa del torneo con il punteggio complessivo di -7. Un campo quello del MuthaigaCourse (par 71) che non regala nulla al field, anzi mette parecchie apprensioni e difficoltà aiisti. Vanmantiene la prima posizione conquistata ieri, ma oggi la deve condividere con due compagni di viaggio. L’olandese oggi chiude il suo giro in 69 colpi, partendo dalla dieci e incappando nella ...

