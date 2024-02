Golf | il figlio 15enne di Tiger Woods sfiora l’impresa | niente qualificazione in un torneo Pga

Il figlio di Tiger Woods manca qualificazione a torneo PGA - News

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un pubblico delle occasioni, al Lost LakeClub di Hobe Sound in Florida, non è bastato a Charlieper strappare il pass per giocarsi le possibilità di accedere al Monday qualifier del Cognizant Classic,del PGA Tour in programma dal 29 febbraio al 3 marzo. Ildel campione californianoha ottenuto il 110imo posto, con uno score di 86 (+16), nella pre-qualifica uscendo dunque di scena. Nella sua carta, nessun birdie con quattro bogey, due doppi bogey e un 12 alla buca 7, dove ha perso otto colpi. Un’esperienza comunque importante per lui, vissuta al fianco di Olin Browne Jr.,di Olin Browne, tre volte vincitore sul PGA Tour. SportFace.

anche Charlie Woods , figlio di Tiger , in Florida ai nastri di partenza delle qualificazioni per entrare al The Palm Beaches di Hobe Sound, torneo del PGA Tour ... (sportface)

Il figlio di Tiger Woods manca qualificazione a torneo PGA: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Un pubblico delle occasioni, al Lost Lake Golf Club di Hobe Sound ... torneo del PGA Tour in programma dal 29 febbraio al 3 marzo. Il 15enne figlio del campione californiano ... ansa

Golf: charlie woods, qualificazione torneo Pga Tour: Charlie Woods sarà in gara a Hobe Sound, in Florida, per provare a conquistarsi un posto nel 'The Palm Beaches'. Il figlio del campione ... sportmediaset.mediaset

Lenis Baseotto, rapinata in casa con il figlio: «Erano in tre con passamontagna, guanti e pistola. Hanno svuotato la cassaforte» Video: Rapinatori entrano in casa e minacciano madre e figlio con una pistola: svuotata la cassaforte Lenis Baseotto: «Erano in tre, me li sono trovati in camera da letto» Video ... ilgazzettino