Godzilla e Kong - Il nuovo impero, spoiler e sorprese nelle immagini leaked che svelano Mothra e Shimo

I guardiani della natura. Le protettrici dell’umanità. Uno scontro da leggenda. Al cinema dal 28 marzo: I guardiani della natura. Le protettrici dell’umanità. La nascita di un nuovo impero. Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, al cinema dal 28 marzo ... hotcorn

Godzilla x Kong, grossi leak sulla trama: svelate sorprese inaspettate: Dopo il trailer ufficiale di Godzilla x Kong: Un nuovo impero, sono state leakate alcune immagini che ci forniscono novità sulla trama del film. Le immagini sono state eliminate e sono difficili da ... cinema.everyeye

How to become the dark lord: il regista di Godzilla vs Kong annuncia una serie tv sci-fi: Un nuovo prodotto per la televisione sarà adattato da Legendary Television dal romanzo fantascientifico in uscita nei prossimi mesi. serial.everyeye